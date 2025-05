Mijlocașul a fost transferat în vara anului trecut la Dinamo, după experiența eșuată de la Rapid, și a devenit titular incontestabil în echipa lui Zeljko Kopic, în care a purtat și banderola de căpitan.



Dinamo s-a calificat în play-off după o absență de opt ani, dar ”câinii” nu sunt mulțumiți cu prestațiile din ”TOP 6”. Cîrjan a spus lucrurilor pe nume și le-a mulțumit atât susținătorilor săi, cât și celor care l-au criticat pe parcursul sezonului precedent.



Cătălin Cîrjan a reacționat după finalul acestui sezon



„Sezon încheiat.

Un sezon cu de toate – momente frumoase, dar și momente grele. Am reușit să ne calificăm în play-off după 8 ani, un obiectiv care ar trebui să fie o normalitate în fiecare sezon pentru Dinamo. Nu pot să spun că suntem mulțumiți cu ce am arătat acolo. A fost sub așteptări, iar asta trebuie să ne motiveze să învățăm, să ne întoarcem mai puternici și mai pregătiți pentru ceea ce urmează.

Dinamo și suporterii noștri minunați merită să fie în vârful fotbalului românesc. Acolo trebuie și vrem să ajungem.

Pe plan personal, a fost primul meu sezon în care am simțit cu adevărat ce înseamnă fotbalul profesionist. Peste 40 de meciuri, multă muncă, meciuri jucate cu dureri, momente bune și mai puțin bune… dar mai ales o dorință imensă de a progresa și de a oferi mai mult.

Sunt recunoscător pentru sănătate, pentru fiecare minut petrecut pe teren și pentru toți cei care mă susțin zi de zi. Mulțumesc familiei și agentului meu pentru sprijinul necondiționat și tuturor oamenilor din club pentru încrederea și susținerea lor.

Le mulțumesc și celor care mă critică – mă motivează să fiu mai bun, mai puternic și mai determinat în fiecare zi.

Mulțumim suporterilor care au fost lângă noi la fiecare pas – mai ales celor care au fost prezenți pe stadion, alături de noi, nu doar în fața tastaturii cu comentarii negative. Fără voi, nu ajungeam aici. Și chiar dacă drumul nu a fost mereu ușor, doar împreună putem construi un Dinamo mare din nou.

Ne revedem în sezonul următor. Mai puternici. Mai uniți. Mai hotărâți”, a scris Cîrjan.



Dinamo, mesaj puternic la final de sezon



La finalul unui sezon 2024-2025 în care a obținut calificarea în play-off-ul Superligii și locul 6, Dinamo a postat un mesaj puternic pe pagina oficială de Facebook a ”câinilor”.



”Am trecut prin iad și am fost aproape din nou de el. Nu am cedat, am luptat, împreună, și acum privim cu încredere spre viitor. 8 ani fără play-off. Un periplu prin Liga 2. Rănile se vindecă, însă nu se uită.



Mulțumim tuturor suporterilor, Dinamo nu mai exista fără dragostea lor. O să fim ce am fost și mai mult de atât!”, a scris Dinamo București.