Gică Hagi a vorbit despre bugetul pe care-l Farul Constanța anual în campionatul României. De asemenea, legendarul fotbalist român a expus și salariul avut de fostul jucător de la Viitorul, George Țucudan, în perioada în care evolua pentru formația de la Ovidiu.

Care este bugetul Farului Constanța + ce salariu avea George Țucudean la echipa lui Gică Hagi

„Eu știu că CFR are buget de 18 milioane de euro, plătește 30.000 pe lună salariu și a plătit bani pentru transferuri, iar Farul Constanța nu a cheltuit niciun leu pentru transferuri, a luat doar jucători liberi, resuscitează jucători așa cum se spune, și a jucat cu 4-5 jucători sub 20 de ani. Cu tot cu bonusuri, brut, două milioane de euro (n.r.- bugetul anual al Farului).

E un buget pentru a rămâne în prima ligă. Să audă și Florin (n.r.- Bratu), să vadă că se poate. Nu e mic, pentru mine e foarte bun, am făcut față, am știut să aduc jucători și mă bat la campionat. Când am câștigat campionatul, am avut buget de 1,5 milioane de euro brut! Am avut 5 salarii de 5.000 de euro net, restul mai puțin. Țucudean câștiga 2.500 de euro la noi.

Trebuie să știi să aduci jucători, să formezi echipă, să fii un manager foarte bun, apoi să știi să ataci. Acum avem 4 jucători plătiți foarte bine, în ultimii doi ani am sărit de la 5.000 la 7.000 de euro net, salariu lunar fix. Jucătorii mei au bonusuri foarte mari pentru că dacă produc pot și eu să le dau.

Dacă nu produc, nu am de unde să le dau. Își pot dubla salariul prin bonusuri. Eu vreau să am jucători motivați, care cred că pot ajunge campioni. Nu de la început toți banii și vedem noi. Cum sunt eu implicat, la fel trebuie să fie și jucătorul”, a spus Gică Hagi, potrivit Digi Sport.

Farul, în această stagiune

După 24 de etape disputate în Superligă, Farul Constanța este lider cu 51 de puncte din 72 posibile. În acest sens, trupa de la nivelul mării a înregistrat 15 victorii, șase rezultate de egalitate și doar trei înfrângeri până în clipa actuală.

În următoarea partidă, elevii lui Gică Hagi se vor duela pe teren advers în etapa cu numărul 25 împotriva celor de la FC Argeș duminică, 12 februarie, de la ora 17:00. Ultima partidă dintre cele două formații din campionat s-a terminat cu victoria Farului, 3-0, la Ovidiu.