Hagi a cerut să intre în direct după ce l-a ascultat pe Bratu: "Asta ca să auzi și tu! / Pot să-mi dau și eu cu părerea"

Florin Bratu s-a declarat mai degrabă un simpatizant al stilului de joc al celor de la CFR Cluj, lăudând organizarea defensivă a echipei lui Dan Petrescu.

După ce a auzit discursul fostului atacant de la Dinamo sau Rapid, Gică Hagi a cerut să intre în direct la Digisport. Managerul tehnic de la Farul Constanța l-a contrazis pe Bratu, spunând că nu neapărat defensiva solidă a fost arma decisivă a lui CFR Cluj în ultimele sezoane, ci bugetul uriaș de care dispune.

Dialogul dintre Gică Hagi și Florin Bratu

Hagi: "Voiam să spun un lucru esențial pentru mine. Din punctul meu de vedere, că fiecare antrenor sau om are voie să vadă în felul lui. A avea o apărare bună înseamnă să păstrezi rezutatul la 0-0. Deci nu câștigi meciurile. A ataca bine înseamnă să câștigi meciurile, să fii campion. Asta e filosofia mea, golurile fac diferența, te fac să câștigi. De aceea un atacant e mai bine plătit decât un fundaș. Asta voiam să vă spun! Stilul meu ăsta e, dar nu înseamnă că echipa mea nu joacă și defensiv. Jocul de fotbal are două faze - trebuie să ataci, iar după să te aperi. Cei care știu să atace sunt campioni, 100%! Care nu, nu cred. CFR a devenit campioană pentru că a marcat goluri multe, nu puține. Petrescu se apără, dar și știe să atace. Probabil eu pun înaintea posesia și după vine presingul, iar cei din studio, poate Florin (n.r - Bratu) sau Dan (n.r - Petrescu) pun prima oară baza pe presing. Am văzut că Florin e adeptul lui CFR, simpatizează pe CFR Cluj. Echipa mea, care e pe primul loc, a avut printre cele mai mai puține goluri primite"

Bratu: "Gică, vorbeam de două filosofii diferite. Am spus că Petrescu, cu filosofia lui, a câștigat cinci campionate"

Hagi: "Ai spus că CFR e campioană și că Farul nu e așa campioană"

Bratu: "Eu n-am spus asta! Eu am vorbit de CFR, Gică"

Hagi: "CFR are 18 milioane buget!"

Bratu: "Cred că pot să-mi dau și eu cu părerea, nu trebuie să te superi"

Hagi: "Poți să-ți dai cu părerea, dar să spui și adevăr"

Bratu: "Ce adevăr? Eu am spus că o echipă care se apără bine, așa cum e CFR, câștigă campionate"

Hagi: "Nu. CFR a demonstrat că dacă pui cei mai mulți bani în fotbal poți să câștigi. Să ai buget de 18 milioane...

Bratu: "Nu tot timpul bugetul îți oferă și succes"

Hagi: "Gică Hagi v-a strigat socotelile pentru că a câștigat campionatul cu bani puțini"

Bratu: "Foarte bine! Și te-am felicitat de atâtea ori"

Hagi: "Când ai bani mai puțini, poate să se întâmple din când, dar nu poți protagonist. Trebuie să ai buget ca să câștigi și pentru a fi cel mai bun. Farul are bugetul de a sta în prima ligă și e pe primul loc. Așa trebuia să vorbiți"

Gică Hagi: "Eu am bugetul de salarii de două milioane de euro! Țucudean avea 2.500 de euro salariu"

Ulterior, Hagi și-a continuat discursul referitor la bugete, oferind chiar exemplul Farului. În prezent, "Regele" spune că nu există o remunerație fixă mai mare de 7.000 de euro lunar, iar bugetul de salarii este

"Eu știu că CFR plătește salarii de 30.000 de euro. Și bani de transferuri! Iar Farul Constanța n-a cheltuit niciun leu pe transferuri și a luat numai jucători tineri, resuscitează jucători care nu sunt în formă foarte bună și a jucat cu 4-5-6 jucători sub 23 de ani. Bugetul de salarii, cu tot cu bonusuri, brut, este de două milioane. E un buget de a rămâne în prima ligă. Asta ca să o audă și Florin (n.r - Bratu), să vadă că se poate. Nu e mic, pentru mine e foarte bun. Am știut să fac față, să aduc jucători și sunt acolo, mă bat la campionat.

Când am câștigat campionatul, am avut 1,5 milioane de euro brut! Atunci aveam 5 salarii de 5.000 de euro net. Iar restul erau mai joase. Țucudean câștiga 2.500 de euro când a venit la noi.

Salariul maxim acum? Avem patru jucători plătiți foarte bine. N-am sărit în ultimii doi ani de 7.000 de euro net. Salariul fix! După aceea, jucătorii mei au bonusuri foarte mari. Dacă produci, pot să-ți dau. Dacă nu, nu am de unde să-ți dau", a mai spus Hagi.