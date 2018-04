"Cand ma uit la Gigi Becali parca ma uit la Las Fierbinti!" Patronul Stelei, atacat de tatal lui Burleanu: "Are vreo proba pentru tot ce spune despre Razvan?"

Cursa pentru sefia FRF a intrat in linie dreapta. Alegerile sunt pe 18 aprilie.

Steaua, prin vocea patronului Gigi Becali, a anuntat ca il va sustine pe Ionut Lupescu. Gheorghe Burleanu, tatal actualului presedinte al FRF, a iesit la atac si i-a cerut lui Gigi Becali sa prezinte probe pentru declaratiile facute la adresa fiului sau.



"Daca Gigi Becali a ales sa il sustina pe Ionut Lupescu atunci nu este nici o problema. Fiecare este liber sa facă tot ce considera ca este mai bine. Insa el o poate face si fara atacuri de toata jena la adresa lui Razvan. In ultimul timp l-a facut in toate felurile pe baiatul meu. Ca e securist, ca e omul lui Basescu, apoi ca e omul lui Ponta si tot asa. Dar vreau sa il întreb pe Gigi Becali daca are vreo proba pentru tot ce spune, corect? Dar va spun eu ca nu are.



Insa nu ma surprinde cum vorbeste Gigi Becali de Razvan, deoarece cand ma uit la televizor la Gigi eu parca ma uit la Las Fierbinti. Cred ca actorii din acest serial ar face treaba buna daca l-ar lua pe Gigi sa joace la ei in acel proiect. E simpatic foc! Mor de ras cand il aud. Sunt convins ca intr-o zi acest om o sa isi dea seama ca a gresit grav fata de Razvan. Si chiar daca o sa treaca 20 de ani tot e bine sa recunoasca faptul ca a gresit. Este si el parinte si fiti convinsi ca uneori regreta de cum vorbeste de copiii altor oameni", a declarat Gheorghe Burleanu pentru Fanatik.

Gheorghe Burleanu, in varsta de 59 de ani, a jucat in Liga 1 la FC Scornicesti, Dinamo Bacau si Ceahlaul.