"Cand conduce unul care abia a iesit din puscarie si unul care n-a trecut Dunarea..." Atac DUR la adresa lui Becali. Ce spune Boloni

Ladislau Boloni ataca din Belgia!

Fostul stelist spune ca nu are nicio asteptare de la FCSB cat timp clubul va continua cu actuala formula de conducere.

"FCSB? Pai, cand conduce Stoica, unul care abia a iesit din puscarie, cand altul nu a trecut Dunarea in viata lui, decat cand i s-a infipt undita pe malul bulgaresc... Daca esti la nivelul asta, nu trebuie sa ai exigente. Nici cu Dica, nici cu ceilalti. El e antrenor tanar, trebuie sa fie lasat sa creasca. La nivelul conducerii, fotbalul romanesc e sarac, rusinos. Oamenii bogati de la noi au facut mult rau fotbalului. Noi am ramas camp cu flori. Acum foarte mult timp, acum 10 ani, cred, m-a sunat MM Stoica. Steaua avea nevoie de un raspuns foarte rapid de la mine, ca de obicei. Si nu au avansat discutiile", a spus Boloni in Libertatea.