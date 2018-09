Masina lui Becali, manevra periculoasa pe contrasens! Imaginile surprinse in trafic au ajuns pe internet. VIDEO

Gigi Becali a avut un inceput de saptamana agitat.

Masina patronului FCSB a fost filmata luni dimineata in trafic, in timp ce efectua o manevra periculoasa pe contrasens. Soferul care filma a franat la timp si a evitat un accident. Politia se poate autosesiza in urma acestui incident.

Gigi Becali a avut apoi un conflict pe aeroportul Otopeni cu europarlamentarul Cristian Preda, care i-a reprosat ca a trecut pe la poarta de protocol a aeroportului.