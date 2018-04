BREAKING NEWS | Surpriza de proportii a lui Ioan Niculae! Cine ii ia locul lui Edi Iordanescu

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Digi Sport anunta ca Gigi Multescu este noul antrenor al Astrei Giurgiu! Va fi al 3-lea mandat pe banca celor de la Astra pentru Multescu dupa ce a mai pregatit echipa in sezonul 2001/2002 si in 2012. El nu a mai antrenat in ultimii 2 ani dupa despartirea de Craiova.

Cei de la Astra au analizat mai multe variante, printre acestea fiind Dan Alexa, Marius Maldarasanu si Adrian Mutu! Multescu va sta pe banca Astrei cel putin pana la vara, colaborarea putand fi prelungita in cazul unei evolutii bune a echipei in ultimele etape din play-off.

Astra este pe locul 5 in play-off, cu 22 de puncte. Obiectivul formatiei este calificarea in cupele europene. Pentru asta, Astra ar trebui sa termine fie pe podium, fie pe locul 4 iar CSU Craiova sa castige Cupa Romaniei si sa termine in primele 3 din Liga 1.