Rapid nu se mai opreste din transferuri! Junior Morais, prezentat oficial de giulesteni

Fundasul brazilian revina in Liga 1.

Fotbalistul ajuns la 34 de ani a mai evoluat in Romania pentru FCSB si Astra, iar dupa ce s-a vorbit in ultimele saptamani despre revenirea sa in Liga 1, la Rapid, aceasta a fost oficializata de formatia patronata de Victor Angelescu in cele din urma. Ultima data la Gaziantep, din prima liga turca Morais a ramas fara contract si a semnat cu rapidistii din postura de jucator liber de angajament.

"Deja ma simt foarte fericit alaturi de baieti, parca am venit intr-o familie, ceea ce imi confirma faptul ca am venit la o echipa mare, la care toata lumea vrea sa joace. Abia astept startul de campionat, sa ii ascult pe suporteri.

Acestia sunt cei mai nebuni din tara si sunt nerabdator sa ii vad si sa joc pe noul Giulesti. Imi doresc sa intram in play-off si de acolo, cine stie, totul este posibil. Vreau sa ducem Rapidul acolo unde ii este locul, in fruntea fotbalului romanesc", a spus Junior, pentru fcrapid.ro.