BREAKING NEWS: OFICIAL | Alexandru Matel a semnat cu o echipa din Liga 1! Anuntul facut de club

Alexandru Matel (31 de ani) este triplu campion in Croatia cu Dinamo Zagreb.

Matel a semnat cu Hermannstadt din postura de jucator liber. Fundasul dreapta evoluase ultima oara pentru Universitatea Craiova.

Alexandru Matel revine la Hermannstadt la mai bine de un an. El mai evoluase la echipa din Sibiu la revenirea in Liga 1, dupa experienta din Croatia cu Dinamo Zagreb.

Matel are trei titluri de campion cu Zagreb, in 2015, 2016 si 2018, dar si doua Cupe ale Croatiei, in 2015 si 2016.

In Romania, Matel a reusit sa castige Cupa si Supercupa Romaniei cu Astra Giurgiu, in 2014.

Matel a semnat un contract valabil pe un sezon si jumatate cu Hermannstadt.

17 prezente are Matel in nationala Romaniei.