Ambasada Romaniei din Mexic, protest dupa ce romanii au fost numiti incuiati! Ce scrisoare le-a fost trimisa jurnalistilor ESPN dupa clipul obtinut de WWW.SPORT.RO

Ambasada Romaniei din Mexic a venit cu o reactie intarziata cu privire la jignirile jurnalistilor mexicani la adresa tuturor romanilor.

Dupa 'scandalul Coltescu' din Champions League, Jose Ramon Fernandez, un jurnalist consacrat din Mexic, a spus despre romani ca sunt 'foarte incuiati' si ca 'gandesc la fel ca in trecut'.

Mesajul celebrului jurnalist a fost unul generalist la adresa intregului popor roman, iar ulterior, la solicitarea www.sport.ro, ESPN a revenit cu o noua interventie din partea jurnalistului Ramon Fernandez, care si-a cerut scuze si a spus ca nu a vrut sa generalizeze.

In urma cu doua zile, dupa ce jurnalistul si-a cerut scuze la ESPN, Ambasada Romaniei din Mexic a trimis si ea o scrisoare deschisa catre postul de televiziune in semn de protest:

"Comentand recentul caz in care este implicat arbitrul Sebastian Coltescu si care in prezent este investigat de UEFA, domnul Ramon Fernandez a facut urmatoarele afirmatii: 'Este pacat, dar sunt oameni in jur… romanii, de exemplu, ei nu inteleg rasismul. Sunt oameni foarte inchisi, foarte departe de blocul central european si continua sa gandeasca la fel ca inainte'. In plus, moderatorul este de acord cu el si sustine aceste declaratii prin a-i spune 'Da, sunt de acord'.

Suntem surprinsi si deceptionati de comentariile lui Ramon Fernandez, mai ales ca vin din partea unui jurnalist consacrat. Putea sa trateze cu mai mult profesionalism respectiva situatie, fara categorisiri jignitoare, generalizand si insultand o intreaga natiune. Rasismul nu are loc in sport sau in mass-media", se arata in scrisoarea trimisa de catre Ionut Valcu, Ambasadorul Romaniei in Mexic, postului ESPN.