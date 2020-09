BREAKING NEWS! Presedintele Astrei CONFIRMA despartirea de Bogdan Andone! Cine il va inlocui: "E o varianta foarte buna! Am vorbit si ieri si azi!" 

Bogdan Andone (44 ani) si-a reziliat contractul cu Astra.

UPDATE 18:54

Dani Coman a confirmat despartirea de Bogdan Andone si a declarat ca favorit este Edward Iordanescu, cel cu care s-au purtat discutii in ultimele zile.

"Am incheiat colaborarea cu Bogdan si staff-ul lui, nu am decat cuvinte de lauda la adresa lor. Am terminat campionatul pe locul 3, insa dupa cum stim cu totii, pe antrenori ii tin doar rezultatele. Situatia actuala a facut ca in acest moment fie nevoie sa schimbam.

Nu vine Eugen Neagoe, de pregatirea baietilor se vor ocup fosti antrenori la Medias.

Ni-l dorim pe Edi foarte mult, am avut o discutie cu el si ieri si azi. E o varianta foarte buna, dar vom vedea zilele urmatoare. In momentul de fata, Edi nu vrea sa antreneze.

Din diverse motive, are niste probleme. Ce va fi peste o saptamana, se va afla", a spus Dani Coman la Digi Sport.

UPDATE 18:35

Ioan Niculae ar negocia deja cu inlocuitorul lui Bogdan Andone. Conform Gazetei Sporturilor, Edward Iordanescu ar fi cel cu care ar discuta patronul Astrei. O alta optiune ar mai fi si Eugen Neagoe, care este liber de contract de mai bine de un an.

Startul dezastruos de sezon si scandalurile in care a fost implicata Astra au facut ca Bogdan Andone sa nu mai vrea sa continue pe banca giurgiuvenilor, astfel ca a decis sa isi rezilieze contractul, anunta Gazeta Sporturilor.

Astra a fost lovita de probleme in ultimele zile. Jucatorii au refuzat sa se mai antreneze din cauza ca nu si-au primit salariile, iar trei dintre ei au fost suspendati.

Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alex Ionita au fost surpinsi in timp ce isi injectau vitamine si sunt anchetati pentru dopaj.

Astra a inceput foarte prost si noul sezon din Liga 1, acolo unde are un singur punct in 5 etape si ocupa ultimul loc in clasament.