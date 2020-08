BREAKING NEWS | Alibec a batut palma cu noua echipa! Alegerea facuta de atacantul Astrei: nu a ascultat sfatul lui Dani Coman

Denis Alibec o va parasi pe Astra Giurgiu, cel mai probabil, dupa meciul din aceasta seara cu FCSB.

Atacantul Astrei a avut doua oferte pe masa: una de la Gaziantep, echipa lui Marius Sumudica, si una de la Samsunspor, formatie din liga secunda a Turciei.

Dani Coman, presedintele giurgiuvenilor, a dezvaluit vineri seara ca decizia ii apartine in totalitate lui Alibec. Acesta a mai spus ca va avea o discutie cu atacantul si cu patronul Ioan Niculae dupa meciul cu FCSB, pentru a stabili ultimele detalii ale mutarii.

Denis Alibec s-a decis si va accepta oferta lui Samsunspor, in ciuda recomandarilor lui Dani Coman. Presedintele Astrei il sfatuise sa mearga la echipa lui Marius Sumudica pentru ca i-ar fi mai usor sa se adapteze acolo, insa atacantul a ales echipa care ii ofera un salariu mai bun.

Un milion de euro va plati Samsunspor pentru Alibec, cu 400.000 de mii mai mult decat oferea Gaziantep.

"Clubul meu nu poate oferi mai mult de 600.000 de euro si 30% dintr-un viitor transfer. Ce sa fac, sa-l platesc de la mine nu-mi permit. Am ajuns sa zic ca imi dau eu demisia daca nu va marca Alibec cel putin 10-12 goluri", a spus Marius Sumudica pentru PRO TV.

Patronul lui Samsunspor are o avere de 2 miliarde de euro si vrea sa promoveze in prima liga. Alibec poate avea un salariu de 800.000 de euro pe an in Turcia:

"Probabil Astra va alege aceasta oferta, iar Denis va merge in liga 2 unde va primi un salariu extraordinar de mare", a mai spus Sumudica.

Dani Coman: "Tinem cont de dorinta lui Alibec!"

Presedintele Astrei insista ca decizia ii va apartine atacantului. De asemenea, Dani Coman a negat orice oferta din partea CFR-ului pentru Alibec:

"Noi tinem cont de dorinta lui si eu cred ca va pleca! N-am primit nicio oferta de la CFR, sunt fabulatii", a spus Dani Coman.