BOMBARDAMENT! Florin Costea a marcat 5 goluri intr-un singur meci pentru Craiova! VIDEO

Craiova lui Mititelu termina anul in forta!

Azi a invins cu 8-0 Domnestiul, ultima echipa din seria a 3-a. Echipa din Ilfov n-a avut nicio sansa. Florin Costea a fost in forma maxima. A dat 5 goluri!

Dupa 14 etape, Craiova e pe 3 in C, cu 27 de puncte, 4 sub liderul Turris Turnu Magurele. Si echipa din Teleorman merge fara greseala. Azi a batut cu 4-1 in derby-ul local cu Sporting Rosiori.