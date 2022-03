Bogdan Vătăjelu, impresionat până la lacrimi de situația din Ucraina: „Mă uit cum fug alții din țara lor!”

Universitatea Craiova s-a impus în etapa a 29-a a Ligii 1, împotriva celor de la CS Mioveni, 2-0, și a ajuns la al cincilea succes consecutiv în Liga 1. Iar victoria le dă încredere oltenilor că pot obține o clasare cât mai bună la finalul sezonului.

„Ne dorim să continuăm pe această linie, vom vedea pe cine vom încurca, la campionat este mai greu. Noi ne dorim să câștigăm meicuri, jucăm pentru club, pentru culori. Trebuie să continuăm seria aceasta și de la anul să fim altfel. Cred că ne putem bate cu orice echipă din România”, a declarat Bogdan Vătăjelu la finalul meciului.

Bucuria generată de victoria contra argeșenilor a fost umbrită de evenimentele din Ucraina. Vătăjelu a mărturisit că a decis să nu mai intre pe rețelele de social media, pentru că evenimentele din țara vecină au devenit prea tragice.

Vătăjelu: „De cânt am copii îmi e greu!”

„Sincer să vă spun, eu evit să mă uit pe rețelele de socializare. De când am copii îmi e greu. Încerc să nu plâng, dar îmi e greu, am copii, am familie și îmi e greu. Mă uit cum fug alții din țara lor!”, a precizat Bogdan Vătăjelu.

sursă foto: DigiSport 1.