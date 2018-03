Becali, la un pas de o achizitie URIASA! Acum sunt negocierile finale! Ce lovitura e gata sa dea

Gigi Becali e aproape sa inchida o afacere importanta!

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei!

Patronul Stelei se afla in faza negocierilor finale pentru hotelul Rex din Mamaia. Cladirea, una dintre cele mai cunoscute proprietati de pe litoralul romanesc, e inchisa din 2011. Rex se afla in proprietatea lui Carmen Palade, fosta sotie a lui Dan Adamescu. Omul de afaceri a cumparat hotelul, dar l-a inchis acum 7 ani si nu a mai investit pentru a-l readuce la cele mai inalte standarde. Adamescu a murit acum un an, in timp ce se afla in detentie.

Fosta sa sotie a scos hotelul la vanzare acum mai multe luni. Becali a confirmat tratativele inca de acum doua saptamani, dar nu a dorit sa intre in detalii ale tratativelor, scrie PROFIT.RO.



Daca negocierile s-ar finaliza, Becali si-ar face intrarea pe piata hoteliera. Becali nu mai detine nicio proprietate in aceasta industrie. Investitia in cumpararea si reabilitarea hotelul Rex va fi cea mai mare facuta intr-un singur business de stelist in ultimii 10 ani.