Becali a anuntat transferul lui Alibec: "O sa vedeti ca pleaca in vara!" Suma pe care Steaua o poate obtine

Gigi Becali a anuntat inca o plecare de la Steaua.

Denis Alibec este vizat de un transfer la finalul sezonului. Patronul Stelei nu si-a pierdut increderea in atacantul sau si spera sa obtina 5 milioane de euro in schimbul sau la vara.

"Da, asa e. Astra va lua de la mine 10% din urmatorul transfer al lui Alibec sau un milion de euro daca suma este mai mare de 2,5 milioane de euro. Asa scrie in contract! E clauză clara. Dar nu-l dau pe 3 milioane, mai bine pleaca pe doua milioane de euro. Dar eu vreau 5 milioane pe el in vara asta. Numai sa joace el si sa dea goluri si o sa vedeti ca pleaca in vara", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Denis Alibec a revenit la antrenamentele echipei dupa accidentare si este posibil sa joace in aceasta seara in meciul cu Viitorul.