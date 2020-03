"Baieti, mai luam o ora?!" Nocturna mai PROASTA decat la sintetic! IREAL: in ce conditii s-a jucat Sibiu - Chindia din Liga 1

Hermannstadt si-a facut stadion, insa instalatia de nocturna este una provizorie.

Sibiul si-a inaugurat noul stadion pe 1 decembrie 2019, la un meci disputat de Hermannstadt cu CFR Cluj, insa lucrarile nu sunt finalizate: nocturna instalata este una provizori, iar arena are doar 4000 de locuri. Investitiile vor continua si in anii urmatori, suma totala urmand sa ajunga la 38 de milioane de euro, asa ca instalatia de iluminat permanenta va mai avea de asteptat.

Meciul din play-out dintre Hermannstadt si Chindia Targoviste s-a disputat in conditii de vizibilitate scazuta, lumina fiind mai slaba decat pe un banal teren sintetic. In ciuda acestui fapt, omologarea a fost facuta de FRF in luna noiembrie a anului trecut, considerand ca jocurile pot avea loc in conditii optime.

Dupa finalizarea lucrarilor, stadionul va fi unul de 5 stele la nivel european, spunea Iuliu Muresan in urma cu cateva luni.

