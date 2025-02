Cotat la 500.000 de euro, Gheorghiţă provine de la ACSM Poli Iaşi şi poartă numărul 77 pe tricoul echipei roş-albastre.



Gheorghiţă, care a jucat la echipe precum FC Bihor, CAO 1910 Oradea şi Academica Clinceni, a bifat 52 de apariţii la Poli Iaşi, reuşind să înscrie cinci goluri şi să ofere patru pase decisive în aproximativ 3.000 de minute jucate pentru echipa din Copou. Însă, ceea ce face această mutare cu atât mai interesantă este trecutul său „rapidist” – o perioadă pe care Andrei nu o ascunde, dar pe care o abordează cu umor.



Trecutul rapidist şi întâlnirea cu Tavi Popescu



Gheorghiţă a crescut în Giuleşti, printre fanii Rapidului, iar transferul la FCSB a venit ca o provocare pe care tânărul mijlocaş nu a ezitat să o accepte. Cu toate că la începutul carierei sale fotbalistice a fost susţinător al echipei giuleştene, acum joacă pentru culorile echipei din capitală.



„Eu am mers la Regal Sport, unde am dat de Tavi (Popescu), mai mulţi jucători care sunt acum în fotbalul mare, de Perianu, de Radu Drăguşin, de Blănuţă. Am avut o echipă senzaţională unde am şi câştigat un campionat naţional”, a mărturisit Gheorghiţă, rememorând vremurile din şcoala de fotbal unde s-a întâlnit cu Tavi Popescu, actualul coleg de la FCSB.



Pentru Gheorghiţă, prima întâlnire cu noii săi colegi de la FCSB a fost emoţionantă. „Nu mă aşteptam să fiu primit cu atâta căldură. Băieţii au fost de treabă, m-au ajutat”, a spus mijlocaşul, dar nu a lipsit umorul din discuţii.

Glumele despre trecutul său de „rapidist” nu au întârziat să apară, iar Popescu a fost primul care i-a făcut o remarcă jovială: „Bă, vedeţi că ăsta e rapidist!”. Gheorghiţă a avut o reacţie pe măsură, explicând că nu are de ce să se supere, având în vedere că astfel de glume sunt parte din dinamica echipei.



Gheorghiță: „Am iubit Rapidul, am crescut în Giulești”

În urmă cu doar trei săptămâni, după un meci pierdut de Poli Iași în fața Rapidului (1-2), Gheorghiță declara că este un susținător al echipei giuleștene.



„Sunt de aici, stau în Giulești, am crescut pe acest stadion. Am iubit această echipă, îi susțin în continuare, dar joc pentru culorile mele și pentru echipa mea, e normal să dau totul”, spunea tânărul jucător.