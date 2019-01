Au vrut alt sef din Liga 1! Dinamo l-a cautat pe Dani Coman pentru a-i propune sa fie director general. Ce raspuns a dat

Dinamovistii au vrut sa mute si in birouri, dupa revolutia pe care au facut-o in lot.

Fanatik scrie ca Ionut Negoita l-ar fi vrut pe Dani Coman director general in Stefan cel Mare. Presedintele Astrei a fost onorat de propunere, insa a refuzat sa devina sef la Dinamo, scrie sursa citata. Coman i-a transmis lui Negoita ca nu vrea s-o paraseasca acum pe Astra, unde are putere mare de decizie.



Dani Coman a devenit oficial al Astrei dupa ce a renuntat la cariera de jucator.