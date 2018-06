Au adus 4 jucatori de la Hagi si unul de la CFR! Anunt de ultima ora: ce transferuri a facut U Cluj

Universitatea Cluj isi propune sa ajunga in Liga 1 dupa un singur sezon in B.

Nou-promovata a semnat deja cu 7 jucatori in aceasta vara. Dupa ce i-a imprumutat pe Doru Dumitrescu, Dur-Bozoanca si Capusa de la Viitorul inca de acum cateva saptamani, Clujul s-a mai inteles cu Hagi pentru un transfer. Universitatea l-a adus si pe Kofi, un mijlocas ghanez de 21 de ani cu 3 meciuri in Liga 1. In afara celor 4 jucatori adusi de la Constanta, U i-a rezolvat si pe Marius Coman (CFR Cluj), Carol Taub (ASU Poli) si Jevrem Kosnic (Vojvodina Novi Sad).