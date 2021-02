Dan Alexa nu vrea sa auda de programul DDB! "Respect mult Dinamo, acolo am inceput fotbalul, dar suporterii mi-au injurat familia"

Fost jucator la Dinamo, Dan Alexa, nu uita conflictul pe care l-a avut cu fanii lui Dinamo, din urma cu mai multi ani.

Jucator la Dinamo in perioada 2002-2004 si jumatate de sezon in 2006, Alexa nu uita si nu iarta jignirile care i-au fost aduse de suporterii dinamovisti, dupa ce a jucat la rivalele Rapid si Poli Timisoara. El a fost injurat si denigrat de ultrasii echipei din Stefan cel Mare, si din cauza tradarii, dar si dupa ce si el injurase la randul lui Dinamo, alaturi de suporterii echipelor rivale, Rapid si Timisoara.

"Respect mult Dinamo, practic acolo a fost inceputul meu in fotbalul de performanta. Asociez suporterii cu cei care mi-au injurat familia si nu voi ajuta DDB-ul E o traire, nu pot ajuta. Nu vorbesc de rau, dar asociez suporterii cu anumiti lideri. La mine e ceva personal, mi-au injurat familia foarte mult timp. Dar, repet, nu am nicio legatura cu proiectul lor. Doar ca nu ma implic!", a declarat Alexa, pentru Look Sport.

Chiar daca nu se va implica, el ii apreciaza pe fani si spune ca i se pare incredibil ce au facut spaniolii. "Bravo fanilor DDB, au facut un lucru incredibil de important pentru club. Am inteles ca doar banii lor traieste clubul. Fara un investitor important un club ca Dinamo se va zbate in mediocritate, nu vad fanii sa asigure un buget pentru performanta. Ceea ce s-a intamplat cu spaniolii e de filme. Nu stiu cine e vinovat si, sincer, nici nu ma intereseaza. E nevoie de un investitor pe viitor, care sa plateasca datoriile, nu stiu cat mai pot duce suporterii in spate", a mai spus Alexa, pentru sursa citata.