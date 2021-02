"Traiesc ceva unic, ceva ce nu credeam! Sunt fericit!" Jerry Gane, despre obiectivul lui Dinamo! Ce spune despre suporteri

Dinamo se afla doar pe locul 11 in clasament, insa problemele financiare au fost mare dificultate a "cainilor" din acest sezon.

Antrenorul lui Dinamo, Jerry Gane, a vorbit despre situatia actuala si i-a laudat pe suporteri, din nou.

"Mie imi place aceasta presiune a suporterilor, am simtit-o permanent la toate echipele la care am jucat. Cand rezultatele sunt bune, e soare si cald, cand nu mai sunt cele asteptate, atunci se innoreaza brusc si incepe furtuna. Trebuie sa stii sa echilibrezi aceste doua stari pentru merge puternic mai departe.

Suporterii lui Dinamo transmit o presiune pozitiva. Permanent. Avem nevoie de energia suporterilor, ne hranim cu ea. Ceea ce fac ei acum si ceea ce ne trasmit e minunat. Sunt fericit ca sunt in aceste zile aici, traiesc ceva unic, ceva ce nu credeam daca mi se povestea. Eu si staff-ul tehnic le multumim celor de la DDB pentru toata implicare lor. Le multumim pentru ca ajuta sa ne simtim bine si regretam enorm ca nu pot reveni deocamdata in tribune. Cu ei in spatele nostru, meci de meci, am fi si mai increzatori", a spus Gane.

Fostul atacant a vorbit si despre perioada de dupa plecarea lui Cosmin Contra si a recunoscut ca a fost o situatie foarte dificila.

"A fost foarte greu, dar nu mi-a fost nicio secunda teama. In fond, eu ma simt privilegiat pentru ca fac ceea ce imi place cel mai mult in viata, adica fotbal. Cand faci ceva cu mare placere, cu pasiune chiar, nu poate interveni teama.

Am reusit sa le redam increderea si motivatia, ne-am adaptat cu totii relativ repede la o situatie delicata, de care nu eram vinovati. Am reusit sa ne concentram suta la suta doar la antrenamente si meciuri, si astfel au venit si satisfactii pe plan sportiv, competitional", a precizat el.

Antrenor dinamovist a vorbit si despre obiectivul principal al echipei pentru partea a doua a sezonului si se arata increzator in sansele echipei de a castiga cupa.

"Ne-am propus sa cucerim Cupa Romaniei si pentru asta trebuie sa jucam cu si mai multa incredere. Apoi, mi-as dori o stabilitate a clubului din punct de vedere administrativ. Curand sper sa ajungem si in cupele europene. Deocamdata clubul are nevoie de altceva. Trebuie sa se reaseze din nou din punct de vedere administrativ. Apoi, vor veni si rezultatele bune, sunt convins de asta", a adaugat Gane.