EXCLUSIV | "Suporterii au o misiune aproape imposibila!" Verdict DUR pentru dinamovisti: "Asta este marea problema a echipei" 

Dinamo se afla intr-o situatie financiara dificila si risca sa nu poata obtine licenta pentru a juca in sezonul urmator in Liga 1.

Danut Lupu a comentat in aceasta dimineata, la Pro X, ceea ce se intampla la echipa din Stefan cel Mare. Fostul fotbalist s-a declarat pesimist in ceea ce priveste salvarea echipei, spunand ca suporterii, in ciuda eforturilor laudabile pe care le fac, nu vor reusi sa tina clubul in viata din punct de vedere financiar.

Asta in conditiile in care doar pentru obtinerea licentei este nevoie de circa 900.000 de euro, la care se adauga si cheltuielile curente.

"Cred ca e mai periculos e ce se intampla cu licenta pentru ca de retrogradat nu cred ca va retrograda.

Chestia cu transferurile stiti cum e. Cine le face, trebuie sa si le asume, intr-un fel sau altul. Nu stiu cati fotbalisti si-ar dori sa vina la Dinamo in momentul de fata fiindca toata lumea stie ce probleme au. Important e ca acesti minunati suporteri sa reuseasca sa stranga bani si sa poata lua licenta pentru anul viitor. Daca nu se va lua licenta, va fi foarte greu!

Undeva pe la 900.000 de euro le trebuie pentru licenta. Eu imi doresc ca suporterii sa reuseasca sa stranga banii astia, dar apoi trebuie sa faca iar rost de bani pentru salarii. Atata timp cat nu se va gasi un om potent financiar care sa vina alaturi de ei, cred au o misiune foarte dificila, aproape imposibila.

Suporterii ar trebuie sa inteleaga ca una e sa dai 100-200 de euro si sa strangi banii de la 10.000 - 20.000 de persoane si alta e vina un om si sa dea 1 milion sau doua. Mai e o problema. Ce ii oferi omului in schimb pentru banii aia? E o mare problema fiindca ok, Dinamo inseamna ceva pentru sportul din Romania, dar omul care investeste vrea sa stie si cum o sa-si scoata banii inapoi", a declarat Danut Lupu la Ora exacta in sport.