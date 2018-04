Atacantul care se intelesese cu Becali in 2009 joaca acum in Liga a 7-a din Germania!

Unul dintre cei mai talentati tineri atacanti romani de acum 10 ani, febletea lui Razvan Lucescu, incearca sa isi relanseze cariera in ligile de amatori ale Germaniei.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

De-a lungul timpului, Sabrin Sburlea (28 de ani), produs al Scolii de Fotbal "Gica Popescu", a jucat la FC Brasov (2006-2010), Rapid (2010-2012), FC Vaslui (2012-2013), Hansa Rostock (2015 / Liga 3 Germania), SSVg Velbert (2015-2016 / Liga 4 Germania), FC Brasov (2016-2017 / Liga 2 Romania) si TSV Berg (2017-prezent / Liga a 7-a Germania)

In acest moment, el joaca la echipa TSV Berg, ocupanta locului secund in Landesliga Württemberg, echivalentul Ligii a 7-a. Atacantul a evoluat in acest sezon in 12 partide si a inscris 9 goluri, fiind al doilea golgheter al echipei. La echipa germana el este coleg cu alti doi fotbalisti din Romania - portarul Alin Constantinescu (22 ani / ex-ASU Poli Timisoara) si fundasul Dan Constantinescu (24 ani / ex-ASU Poli Timisoara). Clubul evolueaza pe "RAFI-Stadion", care are o capacitate de 1.800 de locuri, iar Berg (Schussental) este o localitate din landul Baden-Württemberg, in sudul Germaniei, in apropiere de granita cu Elvetia si Austria.

In ianuarie 2009, dupa evolutii bune la FC Brasov si la echipa nationala de tineret, Sburlea era convocat la prima reprezentativa de Razvan Lucescu pentru cateva meciuri de pregatire (singura prezenta a bifat-o la amicalul cu Ucraina, disputat pe 8 februarie 2011) si era laudat de Mircea Lucescu, care spunea ca "el este viitorul fotbalului romanesc". La scurt, Gigi Becali anunta ca "Sburlea vine la noi din vara, deja m-am inteles cu Brasovul", iar viitorul atacantului parea luminos. Dar jucatorul nu a mai ajuns pana la urma la FCSB, dupa ce patronul s-a suparat ca presa a mediatizat mai multe fotografii postate de Sburlea pe retelele de socializare in care aparea la bustul gol si cu sticle de whisky.

El a evoluat ulterior la Rapid, unde a ajuns la pachet cu Mihai Roman, urmandu-i pe Rui Duarte si Ezequias, in schimbul a ceea ce patronul stegarilor spunea ca "este cea mai buna suma de transfer din istoria clubului". In 2012, FC Vaslui a platit in schimbul sau 700.000 de euro, dar nu a apucat sa evolueze prea mult pentru clubul lui Adrian Porumboiu, deoarece s-a accidentat grav la genunchi si a fost nevoit sa mearga pentru operatie si tratament in Germania, unde avea rude. Desi apropiatii sai spuneau in presa din Romania ca a abandonat fotbalul la nici 25 de ani si a ales sa lucreze ca sofer, Sburlea a prins in 2015 un contract de jumatate de an cu Hansa Rostock, una dintre echipele importante ale Bundesligii din anii ’90-2000, dar care evolua atunci in Liga a 3-a. Romanul a avut ghinion pentru ca clubul din nordul Gemaniei a retrogradat la finalul acelui sezon si nu s-a mai activat clauza de prelungire a contractului. Dupa inca doua sezoane dificile la SSVg Velbert si FC Brasov, primul cu numeroase accidentari si cel din liga secunda romana finalizat cu desfiintarea clubului brasovean, Sburlea a ajuns in august 2017 la TSV Berg, unde a evoluat in mod constant si unde incearca sa ajunga la forma fizica si medicala de la finalul anilor 2000.