"Asta n-are cum sa lipseasca, sa vada si banca tehnica!" Niculae baga un jucator in primul 11 la Astra dupa intrarea in play-off! Ce spune de bani si de concedierea lui Andone

Ioan Niculae spune ca postul lui Andone nu e in pericol dupa ce Astra a prins pe ultima suta de metri un loc in play-off.

Niculae intervine in tactica lui Andone si ii transmite ca Fatai nu poate lipsi din primul 11. Patronul Astrei promite ca va achita toti banii pe care i-a promis echipei dupa intrarea in play-off.

"Sunt jumatate dezamagit, jumatate fericit. A fost inca un meci slab facut de echipa noastra. Avem presiunea asta a punctelor, ati vazut ce emotii am trait. Echipa e aceeasi, chiar mai puternica decat in tur. Important e ca banca tehnica sa vada toti jucatorii din lot. Fatai nu poate sa lipseasca dintr-un joc cum a fost cel de la Sibiu. de exemplu. Suntem aceeasi echipa Astra pe care n-o batea nimeni in tur. N-am de gand sa-l demit pe Andone", a spus Niculae.

Fatai a decis intrarea Astrei in play-off, cu un gol si un penalty obtinut in repriza a doua, dupa ce si-a facut aparitia pe teren.

