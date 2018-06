"As fi vrut sa ramana, era in avantajul nostru!" Stelistul care se supara dupa ce Petrescu a ajuns in China

Duckadam ar fi vrut ca Dan Petrescu sa mai stea un an la CFR. Sigur n-ar mai fi luat titlul! Petrescu n-a apucat sa-si ia la revedere de la jucatori.

Petrescu a promis ca ii va suna pe toti jucatorii de la CFR, sa le multumeasca pentru titlu. A plans in ultima sa zi la Cluj. Si dupa ce a luat titlul cu Urziceni, Petrescu n-a mai stat sa-l castige si pe al doilea. Atunci a plecat in iarna, dupa grupele Champions League.



"Mi-ar fi placut sa ramana pentru eu cred ca era in avantajul nostru. Dupa ce castigi un titlul e mai greu in al doilea an!", e sigur Duckadam.