Anunțul lui Dan Petrescu despre preluarea naționalei, după ultimul meci al anului

Răspunsul lui Dan Petrescu pentru FRF era așteptat după ultimul meci din acest an, contra lui FC Argeș. CFR Cluj a câștigat cu 1-0, a ajuns la nouă victorii consecutive în Liga 1, dar "Bursucul" nu a oferit un răspuns ferm.

Dan Petresu: "Nu am luat încă decizia. Mâine sau poimâine veți afla"

Petrescu spune că nu a luat încă decizia și urmează să aibă o întâlnire cu patronul Neluțu Varga, un anunț în privința echipei naționale urmând să fie făcut în cel mult două zile.

"Astăzi n-aș vrea să vorbesc despre acest subiect. Mâine trebuie să mă întâlnesc cu patronul echipei. Mâine sau poimâine veți afla mai multe. Nu am luat încă o decizie. Vreau să mă întâlnesc mâine cu patronul și să vedem care este situația în continuare", a declarat Dan Petrescu.

Mihai Stoichiță, președintele FRF, anunța recent că România va avea un nou selecționer până cel târziu la data de 20 decembrie. Rămâne de văzut dacă Federația va ajunge la o înțelegere cu CFR Cluj pentru a obține semnătura lui Petrescu, având în vedere că forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat ferm că nu va plăti clauza de reziliere a tehnicianului.

CFR Cluj nu vrea ca Dan Petrescu să plece gratis

FRF a anunțat că nu are de gând să plătească clauza de reziliere a lui Dan Petrescu de la CFR Cluj, însă campioana României nu are de gând să dea înapoi.

Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, spune că formația din Gruia nu va renunța la bani din două motive: ar pierde gratis un antrenor de valoare, care a obținut o mulțime de trofee în perioada recentă, și ar da naștere unor speculații în cazul în care arbitrii din Liga 1 vor greși în favoarea lui CFR Cluj.

"Atât timp cât există o clauză de reziliere, noi nu putem să ne opunem în momentul în care este achitată. În rest, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat absolut nimic.

S-a discutat și în cadrul clubului. Dan Petrescu este dorit în continuare la CFR. Dorim să dezvoltăm proiectul început împreună. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Decizia noastră de a încerca să continuăm cu Dan Petrescu este logică, vedem și ultimele rezultatele. Ce s-ar întâmpla în situația în care clubul CFR ar decide să renunțe la acea clauză de reziliere? Imaginați-vă ce discuții ar apărea la prima greșeală de arbitraj în favoarea CFR-ului. Încercați să faceți o regie. Ce subiecte ar apărea în mass-media în momentul în care ar fi greșeli în favoarea CFR-ului. Ce s-ar spune? Că a existat o înțelegere. Până la urmă, noi nu facem decât să protejăm clubul pentru eventualele speculații, protejăm Federația, iar situația ar fi dezastruoasă în cazul în care ar apărea o greșeală pentru CFR. Vor apărea articole care ar fi greu de controlat.

Imaginația mea nu a mers atât de departe încât să apară o asemenea regie că jocul cu Jablonec, în care jucătorii au avut primă suplimentară, este plata acestei clauze de reziliere. Nu mi-am imaginat că o să apară un asemenea scenariu. Vorbim de o echipă CFR cu antrenori și jucători profesioniști. Lucrăm să optimizăm tot ce înseamnă situație financiară în raport cu creșterea performanței, facem echipa consultându-ne cu Dan Petrescu. În rest, lucrurile sunt foarte simple. Că Federația îl dorește pe Dan Petrescu este normal, e un antrenor de valoare, dar, înainte de toate, Dan Petrescu este un antrenor de cuvânt. Am venit la CFR Cluj și datorită discuțiilor cu Dan Petrescu. E normal ca Dan Petrescu să aibă dorința de antrena la echipa națională. Ar înseamna că noi să încălcăm anumite principii foarte clare, iar în situația în are am fi de acord să renunțăm la acea clauză de reziliere, la prima greșeală de arbitraj în favoarea lui CFR Cluj, am expune nu numai clubul, ci și Federația", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.