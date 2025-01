Boupendza a refuzat să revină în România cu Rapid după încheierea cantonamentului din Dubai. Atacantul ar fi fost nemulțumit din cauza unor întârzieri la primirea bonusului de instalare.

Aaron Boupendza nu va mai juca la Rapid



Ca o primă măsură, Boupendza a fost exclus din lot pentru meciul cu Poli Iași (2-1). Ulterior, agentul fotbalistului a transmis că Aaron vrea să rămână la Rapid, în ciuda problemelor apărute.



Pentru moment, Boupendza se antrenează cu Rapid, însă curând va urma despărțirea definitivă. Acționarul minoritar din Giulești spune că nu există cale de întoarcere, iar Boupendza va pleca de la Rapid în această iarnă. Mai mult, clubul ar urma să încaseze și o sumă de bani de pe urma transferului.



"Am vorbit și cu Aaron. Ancheta este în desfășurare pentru că vorbim cu toți cei implicați. Am vrut să înțelegem tot ce s-a întâmplat și vom avea un feedback cât mai rapid. Pe desfășurarea anchetei, Aaron este jucătorul Rapidului, e sub contract cu noi și e normal să se antreneze.



Declarațiile rămân fix aceleași. Aaron Boupendza, din punctul nostru de vedere, nu mai face parte din acest proiect. Vom avea și finalul anchetei cât mai curând. În ceea ce privește faptele, știm clar ce s-a întâmplat. Eu mi-am spus părerea inclusiv personal și nu putem să acceptăm un asemenea comportament.



Avem o echipă cu mulți jucători tineri în care am investit bani. Nu ăsta e genul de comportament pe care vrem să-l înțeleagă jucătorii tineri de la Rapid. Din punctul nostru vedere, nu ne potrivit ca mindset.



Boupendza e un jucător valoros. Sunt convins că va arăta ok din punct de vedere sportiv oriunde va juca. Da, Boupendza este un capitol închis pentru noi.



El e jucător sub contract, există perioadă de transferuri. Sunt convins că sunt cluburi interesate de el și vorbim cu aceste cluburi. Totul decurge normal. Vom lua măsurile conform cu ceea ce s-a întâmplat și cu regulamentul de ordine interioară. Jucătorului i s-a transmis părerea clubului și sunt convins că avem suficient timp pentru a rezolva lucrurile și pentru club, și pentru jucător.



Din punctul nostru de vedere, nu există niciun drum de întoarcere!", a spus Victor Angelescu, la Digisport.