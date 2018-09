Anunt SOC in Liga 1! A fost DAT AFARA fara sa piarda vreun meci, Multescu ii ia locul de AZI. Vestea la care nimeni nu se astepta

Inca o echipa isi schimba antrenorul in Liga 1!

Dupa Edi Iordanescu si Daniel Oprita, Marius Maldarasanu e al 3-lea antrenor dat afara in startul sezonului.



Astra a anuntat oficial ca s-a inteles cu Gigi Multescu. Patronul Niculae a reactionat dupa egalul cu ultima clasata Voluntari, de ieri. Dupa 7 etape, Astra e neinvinsa in Liga 1. Are doua victorii si 5 egaluri si e pe locul 4 in Romania.

"Am gasit antrenorul cu care ma bat la titlu", spunea Niculae despre Maldarasanu acum o luna, dupa victoria echipei din Giurgiu cu FCSB, 1-0.