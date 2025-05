Ratarea obiectivului, dar și situația incertă cu privire la viitorul echipei l-au determinat pe Ilie Stan să-și anunțe încheierea înțelegerii cu gruparea din Buzău.

În cele două partide în care a pregătit-o pe Gloria, Ilie Stan a obținut două victorii, o remiză și șase eșecuri.

"Ne despărțim, deși ar fi fost frumos să mergem împreună mai departe. Au fost două luni intense, pline de speranță la început, când am și reușit două spectaculoase victorii în deplasare, apoi, tot mai triste, din cauza rezultatelor care au dus la retrogradarea Gloriei.

Am venit la Gloria în care erau șanse de salvare. Nu foarte multe, dar erau. Și ne-am fi putut salva împreună dacă am fi vorbit cu toții aceeași limbă. Conducătorii, noi, antrenorii și jucătorii. Dar nu s-a întâmplat asta, se pare că nu toți am avut același țel. Iar aici nu mă refer la jucători, pentru că majoritatea au răspuns așa cum trebuie la cerințele mele.

Am știut de la început că la Buzău nu sunt cele mai bune condiții, dar am crezut că experiența mea de peste două decenii în antrenorat, plus faptul că sunt buzoian și am debutat în fotbalul mare, ca jucător la Gloria, vor însemna mai mult decât lipsurile.

Însă n-a fost așa, ați văzut pe ce gazon trebuia să jucăm și să atacăm în meciurile de acasă! Nu întâmplător, ambele victorii le-am obținut pe terenuri străine, dar bune! Adaug și restanțele financiare, ale jucătorilor și ale staff-ului și iată că se conturează un tablou complet al neajunsurilor.

Eu de astăzi nu mai sunt antrenorul Gloriei, dar sper ca echipa să aibă un viitor, să-și continue activitatea și, poate, într-o zi ne vom reîntâlni. Mie mi-ar face mare plăcere, niciodată nu-mi voi uita originile. Să sperăm împreună într-un viitor mai bun. Cu respect, al vostru Iliesta", a fost mesajul transmis de tehnician.

VIDEO | "Trebuie să fim maratoniști și fotbaliști ca să avem succes in grupa!" e mesajul lui Pancu înainte de EURO U21