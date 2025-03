În sezonul 2011/2012, FCSB a înfruntat o umilință de proporții în Europa League, fiind învinsă cu 5-0 de Maccabi Haifa, un meci care a rămas în memoria suporterilor ca o mare dezamăgire.



Ilie Stan a dezvăluit că a doua zi după înfrângerea usturătoare, a mers direct la "Palatul" lui Gigi Becali pentru a discuta despre problemele financiare care afectau moralul echipei. Potrivit antrenorului, jucătorii nu își primiseră salariile de două luni și nici primele pentru calificarea în grupele Europa League, iar tensiunile din vestiar erau tot mai vizibile.



"Erau probleme la echipă și se formaseră câteva grupuri. Mai era atunci o problemă foarte mare la club, și anume că jucătorii nu și-au luat salariile de două luni de zile și n-au luat prima de calificare pentru grupele Europa League. Am venit noaptea de la Tel Aviv (n.r. după meciul Maccabi Haifa-FCSB 5-0). Erau titlurile în ziar cu «Give me five». La jocul ăla aveam mulți accidentați și mulți copii. Am mers dimineață la palat.



Mi-a spus Gigi: «Hai, măi Iliuță, trecem peste». N-a fost unul care să fie fresh. I-am spus că am o lună de zile la echipă și că am discutat cu ei și acum sunt bine fizic. I-am zis că jucătorii se plâng tot timpul de salarii și bonusurile pentru calificare. I-am spus și eu: «Gigi, fă-o pentru mine! O să vezi schimbare». Mi-a spus că are încredere în mine. A doua zi le-a dat salariile și bonusurile și apoi echipa a început să crească", a spus Ilie Stan pentru Un Podcast.



Ilie Stan, pregătit să revină Superliga



Cu o carieră bogată, care include echipe precum Steaua București, FC Vaslui și Gloria Buzău, Ilie Stan așteaptă o nouă oportunitate în fotbalul românesc. Rămâne de văzut dacă dorința sa de a reveni la Buzău se va materializa.



"Când este vorba de Gloria Buzău, oricând, oriunde aș fi, mi-aș dori foarte mult să revin. E sufletul meu, acolo am crescut, de acolo am plecat în fotbalul mare. Sunt buzoian, știu entuziasmul tribunei. În momentul de față, eu nu știu nimic, nu am discutat cu nimeni de la Buzău. Dacă era ceva vă spuneam", a spus Ilie Stan, potrivit Sportpesurse.