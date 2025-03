Juri Cisotti a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României, iar Andrei Gheoghiță, fotbalistul transferat de la Poli Iași, a început cu dreptul aventura la FCSB, un gol cu PAOK Salonic.

Cornel Șfaițer: ”Îmi doresc ca Gheorghiță să facă obiectul unui transfer mult mai bun!”

Cornel Șfaițer, președintele celor de la Poli Iași, este mulțumit de felul în care Andrei Gheorghiță s-a adaptat la FCSB și este convins că evoluțiile atacantului vor fi din ce în ce mai bune.

Șfaițer consideră că Gheorghiță are potențialul de a prinde un transfer important la o echipă din străinătate, mutare care le-ar conveni de minune și moldovenilor, care au păstrat un procent de 20% dintr-un transfer ulterior.

”Gheorghiță are putere, l-am văzut de când l-am luat de la Oradea, era marcator și la Liga 3. Are tupeu, o să crească, are îndemânare, are tehnică la înălțimea lui, e un jucător puternic și poate deveni interesant în campionatul românesc, dar mai are nevoie de timp.

Vă dați seama că n-a fost ușor pentru el, că a venit de la o echipă din provincie, dar l-a ajutat faptul că e din București. Eu cred că va fi un jucător interesant, asta i-am transmis și eu, l-am încurajat și mă bucur pentru el că a ajuns la un club de talia FCSB-ului.

Avem și noi 20% dintr-un eventual transfer și îmi doresc, de ce nu, să facă obiectul unui transfer mult mai bun pentru el, dar trebuie să aibă răbdare. I-am spus că are mult de muncă și trebuie să își facă treaba foarte bine în continuare. Vedeți cum e fotbalul din ziua de azi, dacă ai tehnică și ești și bine pregătit fizic, poți face diferența”, a spus Cornel Șfaițer, conform Sport pe Surse.

