Ilie Stan (57 de ani) a antrenat la FCSB în urmă cu 13 ani, dar își amintește și acum de ultimul său meci, o remiză cu Gaz Metan Mediaș, scor 0-0.



Atunci, Gigi Becali a încercat să-i impună să-l introducă în teren pe Leandro Tatu, unul dintre favoriții de atunci ai patronului.



Ilie Stan: ”A fost primul mesaj și ultimul”



”A fost primul mesaj și ultimul”, a spus tehnicianul care antrenează în această perioadă în Emiratele Arabe Unite, la Al-Hamriyah.



”În țările arabe nu îți spun direct. Trimit prin managerii pe care îi au pe acolo și simți imediat. Eu o să fiu sincer.



Când eram la FCSB și l-a trimis pe Narcis Răducan, mi-a arătat pe telefon 'Tatu, Tatu, Tatu'. Am zis, 'ok. Câștig, plec. Nu câștig, plec'.



Și am plecat. Asta e. A fost primul mesaj și ultimul. Și am plecat. L-am băgat cu Mediaș, am făcut 0-0 și mi-a ratat din trei metri. Eram tâmpit să nu-l bag? Nu era ceea ce voiam”, a spus Ilie Stan, la Digi Sport.



În sezonul 2011-2012, Ilie Stan a strâns 22 de meciuri pe banca FCSB-ului: 11 au fost victorii, patru s-au încheiat la egalitate și șapte au fost înfrângeri.



UTA Arad, Al-Seeb, FCM Târgoviște, Gloria Buzău, Victoria Brănești, CS Mioveni, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Zakho FC, Farul, Al-Shamal, ASA Târgu Mureș și Foolad FC sunt cluburile pe care le-a pregătit Ilie Stan din postura de antrenor principal.