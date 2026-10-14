În ultimii ani, oficialii echipelor din Superliga au preferat să meargă pe mâna antrenorilor străini în detrimentul tehnicienilor români.

Patru din primele cinci echipe din prima ligă a României au antrenori străini. Dinamo l-a adus în această vară pe Nuno Campos, după ce s-a despărțit de Zeljko Kopic, Craiova a câștigat campionatul cu Filipe Coelho pe bancă, în timp ce ”U” Cluj îl are pe Cristiano Bergodi, iar Petrolul pe portughezul Ricardo Sousa.

Sorin Cârțu critică antrenorii români din Superliga: „Sunt fraieri!”

Actualul președinte onorific al Universității Craiova a fost întrebat despre „epidemia” de antrenori străini din Superliga.

Sorin Cârțu a explicat că principala problemă a tehnicienilor români este că nu știu să se impună în fața conducătorilor de club pentru că nu își doresc să își supere angajatorul. De cealaltă parte, antrenorii străini vin cu o altă mentalitate și nu acceptă la fel de multe.

„Ăştia din România sunt fraieri! Nu ştiu să exploateze poziţiile pe care le au, să n-aibă partipriuri, să-şi exprime ideile lor, filosofia. Să lasă imediat indoiţi când intervine patronul, la antrenorul român e şi o anumită foame de acceptă toate imixţiunile patronului.

Întotdeauna fac nişte compromisuri care până la urmă se întorc împotriva lor. Nu au poziţie!”, a declarat Sorin Cârţu, la Prima Sport.

Singura excepție de la regulă: „El îşi expune punctul lui de vedere”

Sorin Cârțu a recunoscut că există și excepții, iar unul dintre antrenorii români care se impune la echipa lui este, din punctul fostului antrenor de vedere, Daniel Pancu.

„Lui Pancu nu-i e foame, a fost pe afară, are bani, a avut grijă de el, n-a fost risipitor. El îşi expune punctul lui de vedere, modul lui de trăire a meciului. Şi în vestiar şi, sunt sigur, şi în discuţiile pe care le are cu patronul şi preşedintele. Trebuie să ai poziţie foarte fermă, să nu accepţi nimic”, a mai spus Cârţu.