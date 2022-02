Angelescu nu-l iartă pe Florin Manea: „A adus jucători care nu au mai jucat 5 minute după ce au venit la Rapid!”

În runda 25 din Liga 1, Rapid a remizat pe terenul Voluntariului, 0-0, și a ratat ocazia de a a urca pe locul 6, ultimul care duce în playoff. Chiar dacă sunt pe poziția la 7, la 6 luni după ce au promovat, în tabara giuleștenilor nu este liniște.

În ultima vreme apar tot mai multe zvonuri că Mihai Iosif ar putea fi înlocuit în vară cu Marius Șumudică, iar recent, Florin Manea a susținut că Victor Angelescu nu are experiența necesară pentru a manageria un club de anvergura Rapidului și îi reproșează și acum că a refuzat un jucător care, ulterior, a ajuns la Bordeaux.

Florin Manea: „Eu fac asta de 20 de ani, băi, Victor Angelescu!”

„Eu cred că Angelescu nu poate susține singur clubul Rapid. Oricum el a băgat foarte puțini bani pentru un club ca Rapid. În trei ani de zile cred că a investit maxim 1,5 milioane de euro! E un băiat care vorbește frumos, e politician și lumea îl aplaudă. Dacă îl scuturi bine, conduce pe banii altora, ceea ce e frumos din partea lui. Numai că nu are pregătirea necesară să conducă un club precum Rapid. El crede că are experiență, că e cel mai bun.

Am fost la o petrecere și îmi zicea: 'Băi, Florine, pe toți agenții i-am bătut, am luat jucători mai bine ca ei, dar pe tine n-am reușit!'/ 'De-asta m-ai adus la club? Ca să te bați cu mine? Eu asta fac de 20 de ani, băi, Victor Angelescu! Cum să fii mai bun ca mine?’ E ca și cum vin eu acum și te învăț ce să scrii! Așa face el, dar îl las în pace. Lumea zice că am ceva cu el. Nu am nimic, dar nu vreau să mai ajungă Rapidul unde a fost înainte, în faliment! Le-am adus un jucător din Franța, Jean Onana. Nu l-au vrut și în șase luni l-a luat Lille, a dat două milioane de euro pe el și acum joacă la Bordeaux la 21 de ani. La noi nu era bun în liga a treia! Ăsta e ochiul lui Angelescu”, a declarat Florin Manea pentru Fanatik.

Finanțatorul Rapidului i-a oferit replica impresarului. Acesta i-a reamintit că i-a adus la Rapid pe Roskopf și pe Piriz, doi jucători care nu au oferit randamentul dorit, în viziunea lui Victor Angelescu.

„Nu vreau să comentez despre Florin Manea. Nu mă întrebați despre asemenea persoane. Nu există să refuz doar eu jucători sau doar o singură persoană. În niciun caz nu am luat eu singur acea decizie. Probabil la vremea respectivă a fost implicat și el, fiind directorul sportiv.

Nu există să fie un jucător dorit de toată lumea la club și să mă opun eu sau invers. Din punctul meu de vedere e total irelavant pentru că orice impresar propune zeci de jucători la o echipă. Florin Manea a propus și a adus jucători precum Roskopf sau Piriz, care nu au mai jucat cinci minute după ce au venit la Rapid. Asta nu înseamnă că e bun sau rău un impresar”, a declarat Victor Angelescu pentru aceeași sursă.

