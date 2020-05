Andrei Cristea isi serbeaza ziua de nastere fix cand e chemat in cantonament, pe 15 mai! "Este cel mai frumos cadou pe care puteam sa-l primesc"

Nici lui nu-i vine sa creada ce a vrut de ziua lui. Sa-si tina ziua in cantonament! Cristea de la Iasi e nascut pe 15 mai, prima zi de carantina pentru fotbalistii din Romania.

Andrei Cristea de la Iasi are o dorinta stranie de ziua lui: vrea sa intre in cantonament.

De ziua lui Cristea iesim din starea de urgenta. Atacantul iesenilor implineste 36 de ani.

"Este cel mai frumos cadou pe care puteam sa-l primesc. Daca pana acum de ziua mea imi doream sa raman liber, in momentul de fata as fi super fericit daca reincepem antrenamentele", a spus atacantul.

Cristea il asteapta la IAsi pe Gnohere si vrea Cupa.

"Ar fi fantastic ca Gnohere sa ajunga la Iasi. Sa reusim sa jucam o finala de cupa, am intra in istoria clubului daca am reusi sa o castigam", a mai spus Cristea.