Anamaria Prodan, raspuns transant dupa ce un alt impresar s-a oferit sa il vanda pe Man! "Este mic, ce sa-i fac! Sa faca si el un transfer mare in viata lui"

Anamaria Prodan i-a raspuns lui Florin Manea, dupa ce acesta s-a oferit sa intermedieze transferul lui Dennis Man, indiferent de suma pe care FCSB ar cere-o pentru el.

Anamaria Prodan a fost acuzata de Florin Manea ca nu este in stare sa il transfere pe Man in strainatate si a spus despre aceasta ca nu a realizat nicio mutare importanta pe plan extern.

Manea i-a propus lui Dennis Man sa il sune daca vrea sa prinda un transfer in strainatate.

Anamaria Prodan s-a amuzat de afirmatiile lui Florin Manea si i-a raspuns dur:

"Eu am timp sa ascult toate prostiile lui Manea? Din lipsa de ocupatie poate debiteaza asa ceva. Cum sa te faci de ras la TV si sa te bagi in seama cu jucatorii altor agenti? Asa se fac transferurile? M-am distrat putin, dimineata, cu familia lui Dennis (n.r. Man). Chiar am ras pe aceasta tema. Ce sa facem? Ii toleram ca-s mici si nu au de niciunele…

Repet: este mic, ce sa-i fac? Nu-l bagam in seama ca-l facem sa creada ca el chiar conteaza daca-i dam replica. Sa fie sanatos el si familia lui si sa-i dea Dumnezeu sa faca si el un transfer mare in viata lui", a fost replica Anamariei.