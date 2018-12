"Am vrut sa-l cumpar pe Marin cand avea 10 ani, i-am oferit si o suma lui Petre Marin!" :)) Dezvaluirile lui Dica dupa ce Razvan Marin a fost ales fotbalistul anului

Dica a vrut sa investeasca in viitorul lui Razvan Marin inca de acum 10 ani, cand pustiul isi insotea tatal la antrenamentele Stelei.

Dica ajunsese chiar sa-i ofere bani colegului Petre Marin pentru 'transfer', insa fundasul il refuza de fiecare data.

"Cand Razvan avea 10-11 ani, veneam pe la noi, la antrenamente, glumeam cu Petre Marin si ii ziceam ca il cumpar eu, sa mi-l vanda mie. Am vorbit si de o suma, dar a zis Petre ca nu-l vinde nimanui! Razvan are calitate, e un jucator serios, poate sa joace mult mai bine decat o face acum. Am si jucat cu el la Viitorul, stiu ce poate", a spus Dica.

Si antrenorul Stelei spera ca fiul sau, acum junior la Pitesti, sa-i calce pe urme lui Marin Jr. .

"M-am bucurat enorm ca baiatul meu a fost copil de mingi la meciul cu Gaz Metan. Si pentru mine era o mare bucurie. Sper ca si el sa ajunga fotbalist. E mult de munca, mai sunt ani de trecut, sa vedem daca va ajunge fotbalist sau nu. Joaca mijlocas dreapta, e innebunit dupa Man. Stie tot ce apare cu Man, e la zi! Vrea tricoul lui Man, cu autograful lui Man, e innebunit dupa Man. El nu vrea sa-l vindem niciodata pe Dennis", a comentat amuzat Dica.