"Am vorbit cu președintele!" Cu un pas în Superligă, Constantin Schumacher a dat verdictul final despre echipă

Cu toate că există incertitudini legate de eligibilitatea clubului pentru promovare, dat fiind că unele criterii financiare obligatorii nu au fost îndeplinite în timp util, tehnicianul formației argeșene rămâne optimist în privința rezolvării situației.

Antrenorul a confirmat că din interiorul clubului se transmit semnale pozitive și că sunt încrezători că toate aspectele vor fi rezolvate înainte de termenul limită.

“Din interiorul clubului, am înțeles că toate lucrurile sunt ok. Am vorbit cu președintele. Urmează să mă întânesc iar cu el. Din ce am înțeles, toate lucrurile sunt ok. Nu cred că sunt probleme. Au rezolvat cu actele. Știu ce înseamnă lucrurile astea cu licențierea“, a declarat Constantin Schumacher, conform Sport Total.

Schumacher a confirmat că există discuții cu președintele clubului și că toate demersurile necesare ar fi în curs de finalizare pentru a asigura că CS Mioveni poate participa la barajul pentru promovare.

“Este diferență între Liga 1 și Liga a 2-a. Se vede lucrul ăsta și este absolut normal. Sunt echipe cu bugete mult mai mari. Dar știți cum e la baraj. Sunt două meciuri, iar în ultimii doi ani, echipele din Liga a 2-a au reușit să promoveze. Fiecare avem șansa noastră. Până atunci mai avem 4 meciuri și vom încerca să urcăm pe primele două locuri. Nu e ușor.”, a adăugat tehnicianul.

Ce urmează pentru CS Mioveni

Cu trei etape rămase în play-off, Mioveni o va întâlni joi, 2 mai, pe Csikszereda, pe teren propriu, de la orele 17:00.

Pentru argeșeni urmează încă două meciuri grele, cu Șelimbăr, ocupanta locului trei și Corvinul Hunedoara, surpriza din Cupa României.

Cum arată play-off-ul din Liga a 2-a

Cu încă trei meciuri rămase până la finalul sezonului, CS Mioveni este hotărâtă să lupte pentru a ocupa una dintre primele două poziții în clasament și să își maximizeze șansele de promovare. Formația argeșeană ocupă locul șase în play-off, cu 36 de puncte, dar are locul de baraj asigurat, cum Șelimbăr și Corvinul Hunedoara nu au drept de promovare.