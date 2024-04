Andrei Ivan a tras o concluzie după ce Universitatea Craiova a bătut pe Giulești

După meci, Andrei Ivan, atacantul oltenilor, a subliniat importanța celor trei puncte obținute și a evidențiat încrederea pe care antrenorul Costel Gâlcă i-a acordat-o. Ivan consideră că modul în care tehnicianul a lucrat cu el este ceea ce l-a ajutat să performeze la cel mai înalt nivel în teren.

”Trei puncte bune pentru noi. E important că am câștigat. De acum o să joc oriunde pentru echipă.

Probabil Mister mi-a dat încredere. A știut cum să lucreze cu mine și asta m-a ajutat. Am avut o săptămână la dispoziie cu Mister și acum e bine”, a declarat Andrei Ivan, la finalul partidei.

De asemenea, Nicușor Bancu a transmis bucuria echipei pentru victorie și a evidențiat dominanța oltenilor în timpul meciului. Fundalul stânga a ținut să scoată în evidență contribuția lui Gâlcă în compartimentul defensiv.

”Suntem foarte fericiți. Am dominat jocul. Dumnezeu ne-a răsplătit și am marcat. Am avut o atitudine foarte bună, s-a văzut. Pentru a rămâne pe locul doi, trebuie să câștigăm.

E greu în careu să ataci decisiv. Datorită lui (n.r. Costel Gâlcă) am jucat atât de bine pe faza de apărare. Am reușit să comunicăm. Ne-a zis să avem calm la pase.

Foarte strânsă (n.r. lupta pentru locul doi). Suntem acolo, se va juca până în ultima etapă. Acum merg acasă, iar până începem antrenamentele îmi revin. Sper să nu se mai accidenteze nimeni”, a declarat Nicușor Bancu, după meci.

Cum arată play-off-ul din Superliga României

Momentul decisiv al meciului a venit în minutul 90+6, când Alexandru Crețu a înscris golul victoriei, unde s-a ridicat deasupra defensivei adverse și a executat cu capul. Cu acest gol, Universitatea Craiova a consolidat poziția în clasament și și-a continuat lupta pentru locul doi în SuperLigă. Oltenii sunt la egalitate de puncte cu CFR Cluj (37).