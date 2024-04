Constantin Schumacher avertizează înainte de meciul cu finalista Cupei României: ”Suntem singura echipă care a câștigat la Hunedoara!"

Constantin Schumacher, tehnicianul celor de la Mioveni, a fost impresionat de performanța Corvinului din Cupa României.. Antrenorul și-a exprimat felicitările pentru realizarea acestora și a subliniat că așteaptă meciul cu gruparea hunedoreană, de sâmbătă, 20 aprilie, din etapa cu numărul cinci din play-off-ul ligii secunde.

Schumacher: "Trebuie să-i felicităm"

De asemenea, Schumacher s-a plâns de programul aglomerat al echipelor din play-off, remarcând efortul suplimentar al Corvinului, care a jucat două meciuri în plus în Cupa României, acestea fiind împotriva unor echipe din Superligă.

”În primul rând, trebuie să-i felicităm pe adversarii noștri pentru că chiar până în momentul ăsta au făcut un sezon bun, s-au calificat în finala Cupei României (n.r. – miercuri seară, Corvinul a învins cu scorul de 3-1 FC Voluntari, dominând mare parte din joc). Îi felicit pe jucători, pe cei din staff, pe Florin Maxim, care a făcut un grup extraordinar acolo și merită felicitați pentru parcursul din campionat și Cupă.

Despre meci, putem să spunem că este unul foarte greu. Ei vin după o victorie și vom vedea ce se va întâmpla la meci, cu ce jucători vor aborda întâlnirea. Dar e important ca echipa mea să fie capacitată, ca să se refacă după meciurile astea care sunt puțin aglomerate, din punctul meu de vedere, și sper ca jucătorii să fie apți până la ora meciului, ca să putem să dăm totul, să venin din deplasarea de la Hunedoara, una grea, punct sau cu puncte”, a declarat Schumacher.

”Din câte știu, în ultimii trei ani, noi suntem singura echipă care a câștigat la Hunedoara"

Antrenorul Mioveniului speră să profite de oportunitatea de a juca împotriva unei echipe potențial obosite după meciul recent din cupă, și să obțină o victorie, repetând succesul din sezonul regulat. În ciuda programului încărcat, Schumacher este încrezător în abordarea echipei sale și în șansele lor de a atinge obiectivele propuse.

”Din câte știu, în ultimii trei ani, noi suntem singura echipă care a câștigat la Hunedoara (n.r. – precedentul eșec acasă al Corvinului a avut loc în aprilie 2021, într-un 2-4 cu Unirea Dej, în Liga 3). Și atunci suntem bucuroși de acest lucru, sunt bucuros de ceea ce a realizat echipa mea, dar trebuie să ținem cont că în momentul ăsta jucăm cu echipe foarte bune. Nu doar noi suntem pe teren și toată lumea se așteaptă ca CS Mioveni să câștige toate meciurile. Important este ca lumea să ne susțină, să fie lângă noi, pentru că sunt sigur că vom face tot posibilul ca să ne atingem obiectivul”

”Nu mai sunt foarte multe meciuri, aglomerate, dar important pentru mine, față de ce am văzut la echipa mea, este că s-a motivat foarte bine contra echipelor bune și ținând cont că nu am pierdut cu ele și ținând cont că am făcut niște jocuri puternice cu echipele din play-off, sunt sigur că la fel le vom aborda în continuare. Jucătorii, dacă sunt 100 la sută pregătiți, acum mai mult mental și să fie fizic bine, cred că vom avea șansa noastră și sunt sigur că vom face tot posibilul să ne atingem acest obiectiv”, a adăugat tehnicianul celor de la Mioveni.

