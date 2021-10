"Am pregătit altfel meciul, am arătat rău în prima repriză". Dan Petrescu, deranjat de jocul echipei în victoria cu Mediaș 

Conduși la pauză, CFR Cluj a revenit spectaculos în partea a doua a meciului, reușind să obțină cea de-a zecea victorie din 11 posibile, însă Dan Petrescu nu a fost mulțumit de felul în care a arătat echipa.

"Nu am înțeles nimic, am pregătit meciul altfel. Știam că va fi un meci dificil, le-am spus că e important că în prima repriză să avem echilibru, să nu luăm gol. Nici nu am marcat, nici nu ne-am apărat.

Suntem obosiți, dar ne revenim în a doua repriză. Nu înțeleg. În această pauză competițională trebuie să ne atrenăm mai mult, mai puține zile libere. S-a văzut că sunt jucători reveniți după accidentări, atacanții nu au făcut un meci bun.

În prima repriză eu și echipa am arătat foarte rău. Avem un program infernal, toate celelalte echipe se odihnesc când noi jucăm. Trebuie să îmbunătățim jocul și să arătăm mai bine.", a declarat Dan Petrescu la finalul partidei, la DigiSport.