Alex Chipciu, prima declarație după scandalul cu Șumudică: "A fost o greșeală, mister!" 

Alex Chipciu și Marius Șumudică au fost prezenți la conferința de presă care a avut loc înaintea returului cu Young Boys Berna.

"Îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o greșeală, mister!" au fost primele declarații făcute de Alex Chipciu la conferința de presă.

"Primul pas a fost făcut să-mi cer scuze, apoi am vorbit cu Mister. Avem o relație lungă, datorită dânsului am rămas în continuare aici. Nu pot să fiu decât mulțumit pentru șansa oferită", a explicat Chipciu.

Jucătorul de la CFR Cluj a explicat că a preferat să plece din cadrul antrenamentului pentru a evita ca situația să degenereze, apoi a avut mai multe discuții cu antrenorul și colegii săi.

"Am vorbit cu Otto imediat după incident, nu a fost atât de grav. A fost o lipsă de respect. Nu sunt pe lista UEFA, o să fac deplasarea și îi voi susține din tribună", a explicat Chipciu.

"Eu nu am văzut ceea ce s-a întâmplat la acel antrenament, deoarece lucram separat cu două grupuri de jucători. Ce m-a deranjat cel mai mult a fost că a ieșit din antrenament. După ce m-am informat, n-a fost o luptă fizică. Pe mine m-a deranjat atitudinea lui, asta m-a deranjat. Eu am mai avut parte de astept de incidente și nu-mi place să distrug viața unui jucător. A fost strict decizia mea, nu am fost presat de absolut nimeni. Nu am ținut cont de niciun președinte în ceea ce privesc deciziile mele, nu accept. De aceea sunt la CFR acum și nu în altă parte. Am plecat și din Turcia la un moment dat, pentru că nu sunt tipul căruia să se impună ceva.", a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.