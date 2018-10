Alerta pentru Dica! Situatia incredibila in care s-ar putea trezi la meciul cu Craiova: "Sper sa nu pierdem acesti jucatori!"

FCSB o intalneste duminica pe Concordia Chiajna, de la ora 21:00, pe stadionul din Voluntari.

Nicolae Dica spera sa nu isi piarda jucatorii aflati la un singur galben de suspendare, in perspectiva meciului cu Craiova.

FCSB joaca maine cu Chiajna, iar Planici, Morais si Nedelcu sunt in pericol de a fi suspendati. Situatia s-ar putea complica teribil pentru Dica, in conditiile in care Balasa si Momcilovici sunt deja indisponibili, din cauza accidentarilor.

"Sper sa nu ia niciunul galben in meciul cu Chiajna, altfel ne va fi foarte greu."

"Momcilovici? Nu stiu, din ce am vorbit cu medicii el va putea sa revina peste 3 saptamani, o luna, cam asa."

FCSB e la 4 puncte de CFR Cluj si la doua de Viitorul, care are insa un meci in plus.

"Ne dorim ca intrarea in playoff sa fie de pe primul loc, sa avem cat mai multe puncte avans."

"Important e ca maine sa castigam, si sa reusim sa mentinem macar diferenta de 4 puncte fata de locul 2.", a mai spus Dica.

Runda urmatoare, FCSB va juca in deplasarea cu Craiova.