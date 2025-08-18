Roș-albaștrii au avut un start perfect de meci. Mihai Lixandru a deblocat tabela de marcaj încă din minutul șapte, iar după o oră de joc, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0.



Pe final, Evlir Koljic a micșorat diferența în minutul 83. Giuleștenii au forțat egalarea, împinși de galerie. Koljic a realizat ”dubla” în minutul 90+2. Iar Rapid a obținut, astfel, un punct pe Arena Națională.



Adrian Mutu, verdict crunt pentru Rapid după derby-ul cu FCSB



Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid și ultima dată tehnician la CFR Cluj, a sugerat că echipa pregătită de Costel Gâlcă nu arată de parcă ar putea să se lupte la titlu în această stagiune.



”Sincer, a fost plictisitor în mare parte, dar animat în ultimele 20 de minute. FCSB a scăpat victoria printre degete din cauza lor. Au făcut greşeli mari, individuale şi asta i-a costat.



Rapid nu arată că poate să emită pretenţii la titlu. Nu au fost foarte dinamici, s-au lovit de un zid al FCSB-ului. Cred că entuziasmaţi de golul marcat de Koljic, împinşi în spate de galerie, au reuşit egalarea.



Cred că rezultatul de egalitate este echitabil, având în vedere ocaziile. Fotbalul e făcut din momente. Dacă FCSB reuşea să facă 3-0 la bara lui Ngezana. Doamne, cum era să se accidenteze, să îşi rupă clavicula.



Probabil Rapid nu mai putea să revină. Dar aşa, au reuşit o mică remontada. A căzut pe spate, a riscat o accidentare gravă Ngezana. A jucat bine 80 de minute şi după aia a făcut o greşeală de începător. Prea multă încredere în forţele proprii.



FCSB-ul, dacă e să comparăm cu Rapidul, pentru ei a fost ceva negativ, nu pozitiv. Rapid a avut un impuls de orgoliu şi a luat un punct, iar FCSB a pierdut două puncte şi e îngrijorător. Ar fi trebuit să aibă maturitatea să gestioneze rezultatul”, a spus Adrian Mutu, potrivit fanatik.

