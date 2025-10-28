”Briliantul” a schimbat mai multe cluburi în România, însă nu a fost impresionat de condițiile întâlnite.

Adrian Mutu: ”Dacă vezi condiţiile de la Petrolul, te ia durerea de cap!”

Cu excepția lui Rapid, acolo unde spune că sunt condiții de cel mai înalt nivel, Mutu s-a arătat dezamăgit de ceea ce a întâlnit la Petrolul și la CFR Cluj, unde împărțea terenul de antrenament cu echipe din Liga a 3-a și Liga a 6-a.

”Hai să vedem ce se întâmplă în Liga 1. Sunt 3 echipe care au propria bază, restul - zero! Nu au identitate! Zi-mi baza de antrenament a lui Dinamo. O să zici Săftica. OK. La Craiova - cum se numeşte baza? Au o bază, da, dar e închiriată, e a Primăriei, nu e baza lor. Aşa ştiam eu, sper să nu mă înşel.

Petrolul?! FCSB are bază, Rapid are două baze top. Sepsi are o bază, dar e în Liga a 2-a acum. Restul? Aţi fost afară să vezi ce baze au ăia?! Dar nu de acum, de când eram noi mici

Petrolul nu are bază de antrenament de ani de zile. Nu au un teren de antrenament! Eu mă antrenam pe la Crângului, care acum nu mai există. Ca antrenor am fost pe la Teleajen, pe la naiba... dacă vezi condiţiile, te ia durerea de cap! Când le-am zis să ne antrenăm la Buftea, trebuia să plăteşti, nu se putea...

La CFR Cluj, cea mai titrată echipă din ultimii ani, te duci cu autocarul la un teren unde se antrenează şi Liga a 3-a, şi Liga a 6-a, şi copiii. Dezastru! CFR Cluj!”, a spus Adrian Mutu, conform GSP.

