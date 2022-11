Adrian Mititelu, prima reacție după ce fanii FCU Craiova au vandalizat sediul clubului și i-au adus o coroană funerară

Fanii lui FCU Craiova au avut reacții agresive la adresa lui Adrian Mititelu încă de la demiterea lui Marius Croitoru, huiduindu-l la fiecare meci și adresându-i injurii. După numirea lui Nicolo Napoli, suporterii au mers la sediul echipei pentru a-l vandaliza, iar unii au mers mai departe și au lăsat acasă la finanțator o coroană funerară.

Adrian Mititelu: ”Așa e la Craiova!”

Patronul lui FCU Craiova lasă de înțeles că suporterii ar fi vrut un alt antrenor la ”cârma” echipei și spune că a ales să mute echipa la Târgu Jiu pentru că, pe acel stadion, echipa sa beneficiază de aportul publicului.

„Așa e la Craiova! Știu că au vandalizat pereții, dar nu știu de coroana de flori de care spui. Suporterii ce performanțe au dacă spun că noi nu avem performanțe? Ei sunt nemulțumiți că nu putem antrenorul pe care-l vor ei, că nu facem ce vor ei. Ei sunt supărați că de ce jucăm la Târgu Jiu, deși ei au venit la meciul cu Hermannstadt și au înjurat echipa, privând-o de un rezultat pozitiv.

Au venit 3-4.000 de inși. Acum pentru că anticipam o prezență foarte slabă am zis să jucăm la Târgu Jiu să protejez și echipa. La Târgu Jiu oamenii ne încurajează. Ei, când a fost Croitoru, echipa a început să piardă și Croitoru era adulat.

Eu am încercat să pun mai mulți antrenori și n-am reușit să pun ce am dorit eu. Am ales așadar varianta de a-l aduce înapoi pe Nicolo Napoli. Am analizat contextul și am lăsat deoparte orgoliul și afirmațiile pe care el le-a făcut. M-am gândit că el măcar cunoaște lotul”, a spus Adrian Mititelu, pentru ProSport.

Fanii nu s-au oprit doar în Craiova, ci au mers și la Tg. Jiu, unde au vandalizat mai multe panouri din preajma stadionului pe care FCU Craiova ar urma să joace meciul cu FC Voluntari.