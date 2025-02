Ultima victorie a Farului în campionat s-a înregistrat pe 10 noiembrie, 1-0 pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Constănțenii, campioni ai României în 2023, sunt doar pe locul 12, cu 25 de puncte, 10 sub ultimul loc care duce în play-off.

Gică Hagi: "Obiectivul Farului este să termine pe 7 sau 8"



Înaintea meciului cu Petrolul (luni, 20:00), Gică Hagi spune că Farul și-a luat gândul de la play-off și și-a stabilit noile obiective: o clasare pe locurile 7-8 în Superliga, care ar permite disputarea barajului pentru Conference League, și un parcurs cât mai lung în Cupa României.



"E clar că s-a văzut un lucru important. Anul ăsta nu am avut puterea să ajungem în play-off. E clar că după meci am avut și în club discuții cu fiecare, am încercat să uităm tot ce a fost în spate, iar tot ce contează este în fața noastră.



Am făcut ședințe, am vorbit, ne-am antrenat bine și sperăm ca de acum încolo să ne atingem obiectivele pe care le avem: participarea în Cupa României, unde avem o șansă, și locurile 7-8 în campionat. Pentru asta e nevoie să schimbăm, să luăm cât mai puține goluri și să marcăm cât mai multe", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

După meciul cu Petrolul, Farul va mai avea de disputat alte șase partide în sezonul regulat: Sepsi (deplasare), Gloria Buzău (acasă), Dinamo (deplasare), Rapid (acasă), Universitatea Craiova (deplasare) și U Cluj (acasă).

Farul Constanța este calificată și în sferturile de finală din Cupa României, fază în care va înfrunta pierzătoarea din duelul de baraj Unirea Alba Iulia - CSM Reșița.