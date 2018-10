ADIO, ILIE BALACI! | "Iliuta, hai acasa!" Momente CUTREMURATOARE la Craiova. Trupul lui Ilie Balaci a parasit stadionul, fanii au aprins torte

Suporterii Craiovei isi iau ramas-bun de la Ilie Balaci.

Trupul fostului mare fotbalist a fost scos din stadion. Fanii s-au despartit de idolul Olteniei cu scandari si torte.

Grigore Giupitu, fostul fundas al Craiovei Maxima, a izbucnit in lacrimi in timp ce vorbea in direct la PRO X. Ciupitu a povestit un episod nestiut din cariera lui Balaci, cand mijlocasul a refuzat doua masini si sansa de a juca in Vest pentru a se intoarce la sotie si la cele doua fiice ale sale.

"La Munchen, dupa meciul cu Bayern, cineva i-a zis ca-i da doua masini si ca-l duce sa joace in Europa. Masinile erau ale lui daca zicea da. I-am spus ca-l asteapta acasa fetele si m-a ascultat, desi era tentat de sansa de a juca in Vest. A fost un mare familist", a spus Ciupitu.