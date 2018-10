ADIO, BALACI! | Prima reactie a medicului de pe ambulanta! Cum l-a gasit pe Balaci si de ce nu i-a aplicat socuri cu defibrilatorul

Medicul Traian Magala, aflat pe prima ambulanta care a ajuns acasa la Ilie Balaci, explica ce proceduri a urmat pentru a-i salva viata fostului international.

Magala spune ca e respectat protocolul medical fara nicio abatere.

"Am facut 9 minute pe drum de la sediul nostru pana la locuinta mamei domnului Balaci. Apelul s-a dat la 9:38 sau 9:39, nu-mi mai amintesc exact. Am fost cu o ambulanta tip C2, utilata cu tot ce aveam nevoie pentru un asemenea caz. Domnul Balaci era intins pe jos, pe un hol ingust, in apartament. Mama lui era in bucatarie. O doamna doctor de la SMURD, de la Spitalul Clinic Judetean, care era in vizita la niste rude, ii facea deja, de vreo 10 minute, masaj cardiac de baza. Mi-a spus ca de la inceput, de cand venise ea, nu mai avea nici puls, nici nu-i mai batea inima. Nu se aplica socuri cu defibrilatorul cand nu e nicio miscare a inimii. Cand inima e in asistola, adica e linie izoelectrica, nu se aplica socuri.

Asta e protocolul. Era in stop cardio-respirator. Ii faci masaj, ii dai adrenalina, oxigen, pana cand pe EKGapare un semnal specific ca inima are activitate electrica. Nu s-a intamplat asta, deci nu ii puteam administra socuri. I-am dat vreo 10 fiole de adrenalina, insa fara niciun rezultat. Atunci a aparut si echipajul de la SMURT. Nu stiu de ce a venit SMURD-ul, nu eu l-am soliticat. Coordonatorul din dispecerat doar m-a anuntat ca vine. Cei de la SMURD au un ser special, care se administreaza in cazuri de infarct, de stop cardio-respirator, pentru dizolvarea cheagurilor de sange care apar in astfel de situatii.

Am mai facut masaj cardiac timp de 10 minute, dupa care, cu acordul lor, am plecat. Nici nu aveam loc toti acolo, pe hol. Au ramas ei sa continue. Din pacate, nu exista salvari speciale pentru cazurile de urgenta maxima. Am strabatut tot orasul, nu am putut ajunge mai repede. Cat despre proceduri, am facut totul ca la carte, am respectat perfect protocolul. Am facut tot ce puteam noi ca sa-l salvam", a spus Magala pentru Gazeta Sporturilor.